Liberté de la presse – Mobilisation pour un journaliste incarcéré en Biélorussie Le journaliste Andrzej Poczobut de la «Gazeta Wyborcza» est emprisonné depuis deux ans. La Leading european newspaper alliance, dont fait partie Tamedia, appelle à sa libération. Bartosz T. Wielinski , rédacteur en chef de la «Gazeta Wyborcza»

Le journaliste Andrzej Poczobut est incarcéré depuis deux ans en Biélorussie. Rafal Malko/Agencja Wyborcza.pl

Le 8 février, tout le service étranger du journal polonais «Gazeta Wyborcza» aurait dû se rendre dans le bâtiment sordide du Tribunal de district de Grodno, une ville de 360’000 habitants et habitantes située dans l’ouest de la Biélorussie. Nous aurions dû nous y rendre pour manifester notre solidarité et notre soutien à notre ami Andrzej Poczobut, correspondant de longue date de la «Gazeta Wyborcza» dans ce pays. Andrzej Poczobut a été arrêté par le KGB biélorusse il y a deux ans sous de fausses accusations de promotion du nazisme et de propagation de haine ethnique.