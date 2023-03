Nationaux de natation – Mityukov rafle les titres avant de se mettre sur le dos Dans son bassin des Vernets, Genève Natation fait la course en tête. Ce week-end, il a encore d’autres atouts à lancer dans le bain. Pascal Bornand

Roman Mityukov a déjà remporté trois titres et il ne s’est pas encore mis sur le dos. KEYSTONE/PATRIK B. KRAEMER

Il a tout rasé, des mollets au menton. Une coupe à ras qui ne le fait plus ressembler à d’Artagnan. Roman Mityukov est taillé pour gagner des titres, lisse comme un espadon, vif comme un marlin. «Je ne me reconnais plus», glisse le nageur du Genève Natation, vainqueur la veille du 50 m libre et lauréat ce vendredi du 100 m libre en 49’’14, à une seconde de son record national (48’’20). «La victoire est belle, comme toutes les autres, Le chrono un peu moins», commente le perfectionniste au pied du podium.