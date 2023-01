Championnats internationaux de natation – Mityukov a encore faim, il n’est pas gavé de chocolat Ce week-end, aux Vernets, l’étudiant en droit de Genève Natation se teste après une saison 2022 mitigée, qui l’a vu échouer trois fois au pied du podium européen. Pour se relancer, il a mis les bouchées doubles. Pascal Bornand

Roman Mityukov a déjà le regard tourné vers les JO de Paris. KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER

On ne change pas une formule qui gagne, même si les rêves de médailles qu’elle entretient ont coulé l’été dernier à l’ombre du podium et des pins parasols du Foro Italico. Tristement abonné à la 4e place lors des Européens de Rome, Roman Mityukov se retrouve au générique des Championnats internationaux de Genève (CIG), qui débutent ce vendredi aux Vernets. Le rendez-vous lui est cher. C’est le signal d’un nouveau départ, une fenêtre ouverte sur de nouvelles espérances. Elles sont olympiques. Paris 2024, ce n’est plus très loin, là-bas, au bout de la ligne…