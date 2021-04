Algérie, Rwanda, Front national – Mitterrand n’a pas toujours su être à la hauteur de l’histoire La gauche française chérit la statue de François Mitterrand. Mais à des moments douloureux de l’histoire il n’a pas toujours fait le bon choix. Alain Rebetez , Paris

François Mitterrand en mars 1990. Son personnage et sa légende noire fascinent les Français, comme un héros de roman. Gérard Cerles/AFP

C’était une époque où les termes «de gauche» et «de droite» étaient encore gorgés de sens, nourris d’une sève idéologique qui semblait intarissable. Être de gauche était une brûlure, une promesse, un idéal, alors qu’être de droite marquait la froide assomption de la réalité et des responsabilités. Une ligne redoutable partageait les deux camps, celle du pouvoir: il échappait par nature aux premiers et revenait de plein droit aux seconds.

«J’attendais tout de lui!» Laure Adler, journaliste, à propos de l’élection de Mitterrand en 1981

C’est dire la secousse politique qui a ébranlé la France le 10 mai 1981, quand François Mitterrand, candidat du Parti socialiste, fut élu président de la République avec 51,7% des voix. Une foule éberluée de 200’000 personnes envahissait la place de la Bastille pour danser de joie et chanter L’Internationale.