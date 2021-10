Rapport historique - «Mitterrand et Roccard avaient deux conceptions du socialisme»

Les deux hommes en avril 1988. Quelques semaines plus tard, réélu pour un second septennat, François Mitterrand nomme Michel Rocard premier ministre en raison de sa popularité, avant de s’en défaire trois ans plus tard.

Dans le rapport de votre équipe que vous avez remis ce printemps au président Macron, vous concluiez à une responsabilité lourde et accablante de la France dans le génocide rwandais.

Ces conclusions de responsabilités «lourdes et accablantes» dans le processus qui a conduit au génocide, c’est le constat que la politique conduite au sommet de l’État par le président François Mitterrand et ses plus proches conseillers reposait sur une analyse totalement erronée de la situation rwandaise et aboutissait à un soutien aveugle, exclusif à un régime mutant en pouvoir génocidaire. Nous ne portons pas de jugements moraux ou judiciaires, nous agissons en historiens et analysons par rapport au contexte et aux connaissances de l’époque.