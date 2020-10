Côte d’Ivoire – Mission de «diplomatie préventive» pour la présidentielle L’élection présidentielle du 31 octobre se prépare dans un climat tendu. La crainte de violences électorales meurtrières comme il y a 10 ans est forte.

La candidature du président actuel, Alassane Ouattara, est très controversée. AFP

La Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a annoncé samedi l’envoi en Côte d’Ivoire d’une mission internationale de «diplomatie préventive» de dimanche à mardi, en vue de l’élection présidentielle du 31 octobre. Le scrutin se prépare dans un climat tendu.

La mission sera conduite par Shirley Ayorkor Botchwey, la ministre des Affaires étrangères du Ghana, présidente en exercice du Conseil des ministres de la Cedeao. Elle sera accompagnée par le Représentant spécial de l’ONU en Afrique de l’Ouest et au Sahel, Mohamed Ibn Chambas, et de représentants de l’Union africaine et de la CEDEAO, selon un communiqué de l’organisation.

Cette mission, qui rencontrera tous les acteurs impliqués dans l’élection (pouvoir, opposition, société civile, commission électorale…) devra formuler «des recommandations destinées à permettre une élection inclusive, transparente et crédible», selon la CEDEAO. Mohamed Ibn Chambas a déjà mené une mission d’une semaine en Côte d’Ivoire, achevée dimanche dernier, appelant à une élection «pacifique et inclusive».

Tension politique

La tension politique est forte en Côte d’Ivoire à un mois du scrutin présidentiel. L’ex-chef des Jeunes patriotes ivoiriens Charles Blé Goudé, a demandé samedi le report de la présidentielle du 31 octobre.

«Je demande le report des élections (…) j’appelle à un dialogue inclusif pour une élection apaisée», a déclaré Charles Blé Goudé par vidéoconférence depuis la Haye où il est en liberté conditionnelle, lors d’un meeting de l’opposition à l’appel de son parti le Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples (Cojep).

Un meeting qui a rassemblé près de 2000 personnes à Anono, un quartier d’Abidjan, selon un journaliste de l’AFP. «Alassane Ouattara (le président ivoirien) a réussi à réconcilier tous les enfants de la Côte d’Ivoire contre lui», a déclaré pour sa part l’ancien Premier ministre Pascal Affi N’Nguessan, candidat à la présidentielle, présent à ce rassemblement.

Pascal Affi N’Guessan et Charles Blé Goudé sont deux anciens proches de l’ex-président Laurent Gbagbo. De nombreux observateurs et ONG estiment que Charles Blé Goudé a été l’un des principaux acteurs de la montée de la tension en Côte d’Ivoire dans la décennie 2000, qui a culminé en 2010-2011 avec des violences post-électorales ayant fait plus de 3000 morts.

La crainte de violences électorales meurtrières est forte en Côte d’Ivoire, dix ans après. Une quinzaine de personnes sont mortes en août dans des violences survenues dans le sillage de l’annonce de la candidature controversée du président Ouattara à un troisième mandat.

ATS/Frank Rohrbasser