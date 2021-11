Énergies renouvelables – Mission accomplie pour les camions qui ont fait vibrer Genève La campagne de prospection géothermique qui s’est achevée a permis de collecter énormément de données. Des forages seront réalisés ces prochaines années. Antoine Grosjean

En septembre dernier, un camion vibreur prospecte de nuit, à Chambésy. Ces véhicules ont sillonné le canton pour repérer les sites propices à la géothermie. MAGALI GIRARDIN

Disparus, les petits boîtiers orange et blanc qui ont tant intrigué les Genevois. Repartis, les camions vibreurs nocturnes qui ont perturbé le sommeil de certains, voire peut-être causé des fissures à leurs habitations. La campagne de prospection géothermique menée au pas de charge par le Canton et les Services industriels de Genève (SIG) s’est achevée le 15 octobre. Ces derniers en ont tiré un bilan positif ce vendredi.

Certes, il faudra un an pour traiter et analyser l’énorme masse de données récoltées (plus de 100 téraoctets de données brutes), et encore un ou deux ans de plus pour réaliser des forages exploratoires sur cette base, mais l’objectif visé est atteint. En cinq semaines, 80% du territoire cantonal a été prospecté, ainsi qu’une partie de sa zone frontalière. Des mesures ont été prises sur 38’000 points, touchant 19’000 parcelles. Cela servira à constituer une cartographie en 3D du sous-sol, alors qu’on n’en avait jusque-là qu’une image en 2D, suite aux précédentes opérations de sondage menées depuis sept ans.