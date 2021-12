Reportage – Mises aux enchères, les plaques de rue ravivent les souvenirs Les 300 anciennes plaques de la Ville de Genève ont toutes été écoulées. La rue Viollier a été acquise pour plus de 3000 francs. Théo Allegrezza

Le lot de 300 plaques a été vendu sur le site ricardo.ch. NICOLE ZERMATTEN/VILLE DE GENEVE

C’est une plaque en fonte d’une vingtaine de centimètres de long. Un vieux machin dont la création remonte au siècle dernier. L’émail bleu s’est effrité sur les coins. Quelques lettres en couleur blanche (avec «Goudy Catalogue BT» comme police d’écriture) énoncent «Rue des Ronzades». «Mon père y avait une maison qui lui servait de lieu de travail», sourit Jacqueline Erhardt. Cette sexagénaire s’est procuré une des 300 anciennes plaques mises aux enchères par la Ville de Genève le mois dernier. Toutes ont été écoulées.

En ce mardi pluvieux de novembre, Jacqueline Erhardt est venue récupérer un bibelot – et quelques souvenirs de son enfance. «Mon père était grossiste confiseur, reprend-elle, emmitouflée dans sa parka. Il recevait des tonnes de bonbons qu’il livrait. On n’avait pas le droit d’en manger, mais on le faisait quand même.» Aujourd’hui, les maisonnettes et les ronces ont disparu. Des immeubles gris ont poussé le long de cette rue des Acacias.