LUCIEN FORTUNATI

Bellevue, 24 janvier

Bravo, bien joué le PLR! Politiquement très subtil à quelques semaines des élections cantonales! Joli coup médiatique (voir «Tribune de Genève» du 23 janvier)!

L’offensive de ce parti contre l’aéroport et l’accumulation de nuisances sur la Rive droite semble pourtant procéder d’une habile récupération électoraliste.

Mon expérience d’ancien conseiller administratif PLR à Bellevue et membre de l’ancienne Commission des nuisances de l’aéroport m’a appris que l’aéroport de Genève reste fortement soutenu par les députés PLR de la Rive gauche. Rappelons que la majorité des députés de ce parti dans notre canton habite la Rive gauche et que l’accumulation de nuisances sur la Rive droite les arrange plutôt bien.

À l’époque, ceux-ci restaient de marbre, lorsque nous essayions d’évoquer les trop nombreuses nuisances concentrées sur notre rive. Le sourire en coin, ils nous soupçonnaient même d’en rajouter…

Rappelons avec amusement la résistance de certaines communes de la Rive gauche à la «Voie Bleue» (navettes lacustres piétonnes et cyclistes entre Bellevue et la Rive gauche). Elles avaient très peur d’être submergées par les futurs piétons et cyclistes de la Rive droite à la recherche de… grands espaces.

Par quel tour de passe-passe le PLR se métamorphoserait-il subitement en chantre de la qualité de vie sur la Rive droite, contre les intérêts économiques du canton et de l’aéroport? Cela sonne faux. Ce joli coup médiatique pourrait malheureusement se dégonfler, car miser sur le PLR pour défendre la Rive droite contre les trop nombreuses nuisances serait miser sur un «mariage entre la carpe et… le lapin».

Jean-Daniel Viret, Conseiller municipal du Centre à Bellevue

