L’Université de Genève (UNIGE) sera-t-elle dirigée par un recteur issu d’une académie étrangère? Ce serait une première en Suisse. L’Assemblée de l’UNIGE a en tout cas parié sur le Québécois Eric Bauce. Son projet vise à faire de l’institution un exemple en matière de développement durable et met l’accent sur les notions de collégialité, de participation et d’un management moins pyramidal.

A priori, le Conseil d’État, à qui revient le dernier mot, veut un dirigeant au fait des rouages complexes du système de formation suisse – et peu importe son passeport. Nombreux défendent la nomination de quelqu’un du sérail. Quitte à renoncer à un vent nouveau?

De deux choses l’une: si le critère local est incontournable, pourquoi permettre à des personnes externes de postuler? Les candidats étrangers sont-ils des alibis, comme les femmes le sont encore trop souvent? D’ailleurs, l’absence de candidates et la quasi-absence de candidatures internes sont, au fond, ce qui a déclenché tout ce psychodrame. Le prochain recteur devra s’attaquer à ce problème.

«Si le critère local est incontournable, pourquoi permettre à des personnes externes de postuler?»

Le débat aurait mérité d’être mené sereinement. Mais l’opacité qui a entouré le processus de désignation a favorisé la polémique et l’expression avant tout des voix hostiles.

Et qui sait, l’opacité a peut-être desservi le candidat maison. N’aurait-il pas eu avantage à se faire connaître publiquement? Ne vaudrait-il pas mieux une campagne ouverte plutôt que de probables lobbyings souterrains? La Cité mérite probablement de connaître le programme et la personnalité de ceux qui aspirent à diriger l’une de ses institutions les plus importantes.

Reste à savoir si le Conseil d’État donnera sa chance à Eric Bauce ou s’il enverra un énorme uppercut à l’Assemblée de l’Université.

Rachad Armanios

