Mise à l'enquête du premier tronçon du m3

Le canton de Vaud met à l'enquête la première étape du futur métro m3 entre la gare de Lausanne et le Flon. Les travaux permettront aussi d'augmenter la capacité du m2, qui devrait transporter annuellement 42 millions de voyageurs à l'horizon 2030.

Cette première phase du projet prévoit de construire un nouveau tunnel entièrement à double voie pour le m2 et de créer une nouvelle ligne m3 entre la gare et le Flon, au centre-ville. Le dossier est mis à l'enquête publique du 29 octobre au 27 novembre, a annoncé jeudi l'Etat de Vaud dans un communiqué.

Ces travaux permettront aux Transports publics de la région lausannoise (tl) de doubler leur capacité entre la gare et le Flon. Le nouveau tunnel fera passer le m2 plus à l'ouest qu'actuellement. Sa cadence pourra passer sous la barre des deux minutes.

Deux métros combinés

Le m3 circulera depuis la station et dans le tunnel actuel du m2. Mais il arrivera au Flon dans une nouvelle station jouxtant celle du m2, précise le communiqué de presse. La combinaison des deux métros permettra de transporter 12'200 voyageurs par heure et par sens entre la gare et le Flon.

A la gare, la nouvelle station du m2 sera construite plus proche des quais. Les travaux devraient débuter en 2022, pour une mise en service du tronçon Gare - Flon à l'horizon 2027.

Durant l'enquête publique, les plans peuvent être consultés au Service de l'urbanisme de la ville de Lausanne. Quatre rendez-vous d'information à la population sont également organisés en novembre.

La deuxième partie du projet prolongera le m3 jusqu'à la Blécherette, sur les hauts de la ville. La mise à l'enquête interviendra ultérieurement. (ats/nxp)