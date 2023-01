Espace public à Genève – Miracle sans lendemain à Dorcière: les vieilles toilettes sont déjà de retour Le sous-équipement de la gare routière continue à interpeller. Et à répercuter loin à la ronde une très mauvaise image de Genève. Thierry Mertenat

Genève, janvier 2023. Une cabine destinée aux handicapés. Elle ne sera restée sur site que quelques jours, à l’angle de la place Dorcière et de la rue des Alpes. STEEVE Iuncker-Gomez

À l’usage, qui reste calamiteux, elles sont devenues les toilettes publiques les plus médiatisées de Genève. Un duo de WC chimiques en plastique rouge surchauffé l’été, glacial en hiver. La paire tient son rang olfactif à l’angle droit de la place Dorcière, côté rue des Alpes. Silhouette fatiguée comme la proche marquise de la gare routière. Du mobilier deux fois à l’abandon.

Espoir déçu

Ce décor malheureusement familier a connu une petite effervescence juste avant Noël. Un fin connaisseur du parc sanitaire cantonal signale alors que les toilettes de Dorcière ont été changées. On le croit mais on court vérifier.

Il a raison. Deux nouvelles cabines sont apparues à l’endroit des anciennes. Elles sont de couleur bleue et, surtout, elles ont pris du volume. Équipement contemporain: on a enfin pensé – il était temps - aux personnes à mobilité réduite. Celles-ci disposent d’un espace qui leur est réservé.

Disposaient, car une semaine plus tard, les employés de la Ville ont remis les jumelles rouges à la place qui était la leur. Retour en arrière. La surface d’aisance s’est rétrécie, les portes claquent au vent, dévoilant un contenu sinistré.

Effort louable

Cette dépose provisoire a sans doute permis de nettoyer les cloisons recouvertes de tags. Effort louable, mais le bas seuil affiché continue à jurer dans ce paysage urbain lui-même sous-équipé.

L’offre et la demande font WC à part sur Dorcière, une place traversée chaque jour par des centaines de personnes venues de toute l’Europe. La proche église anglicane, toujours en chantier, donnant sur la rue du Mont-Blanc, mais aussi sur Bonivard et Lévrier, se repère au nez et elle s’en passerait bien.

Le duo chimique avant le nettoyage des tags. Il est de retour au même endroit. DR

