Biélorussie – Pologne – Minsk envoie des migrants forcer la frontière polonaise Des milliers de ressortissants du Moyen-Orient, envoyés par le président biélorusse Loukachenko à la frontière orientale de l’Union européenne, sont pris en étau entre les deux pays. Corentin Léotard, Budapest

Des migrants arrivés de Minsk, en Biélorussie, s’agglutinent à la frontière, bloqués par les forces polonaises. L’UE dénonce une stratégie délibérée de la Biélorussie en représailles aux sanctions européennes. 8 novembre 2021. AFP

Leur nombre est sans commune mesure, mais les images rappellent celles de septembre 2015, quand le flux d’exilés du Moyen-Orient s’était fracassé sur la barrière frontalière de la Hongrie. Lundi matin, des groupes de centaines de personnes ont convergé depuis Minsk, la capitale de la Biélorussie, vers la frontière de la Pologne et de l’Union européenne, au point de passage de Bruzgi-Kuźnica. Le théâtre de la «guerre hybride» menée par Minsk – qui a ouvert une nouvelle route migratoire vers l’Europe – s’est joué dans une clairière entre les forêts de pins, côté biélorusse, et une clôture de grillage et de barbelés, côté polonais.