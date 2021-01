Chine – Mineurs piégés: l’élargissement d’un tunnel relance l’espoir Des sauveteurs agrandissent un puits de la largeur d’une bouche d’égout pour libérer 22 hommes coincés dans une mine d’or de Qixia, en Chine.

Les sauveteurs ont déjà réussi à creuser deux conduits, afin d’acheminer nourriture, téléphones, papier et produits de première nécessité aux mineurs. AFP

Les sauveteurs élargissaient mercredi un conduit afin d’extraire un groupe d’une dizaine de mineurs chinois coincés sous terre depuis 10 jours et menacés par une montée des eaux, a indiqué un média d’État. Une explosion s’est produite le 10 janvier dans une mine d’or de Qixia, dans la province du Shandong (est), prenant au piège un total de 22 travailleurs à plusieurs centaines de mètres de profondeur. La déflagration a bouché l’entrée du puits et coupé les communications.

Grâce à un câble descendu via un conduit creusé dans la roche, les sauveteurs ont toutefois pu transmettre des vivres et des médicaments à 11 mineurs coincés à 540 mètres sous terre, qui ont pu reprendre des forces. Un autre homme est coincé 100 mètres plus bas. Le sort des 10 autres est pour l’instant inconnu.

Au moins quatre blessés

Le groupe de 11 mineurs, grâce au même câble, a pu faire remonter à la surface deux messages manuscrits. Ils s’alarmaient notamment d’une montée des eaux souterraines et faisaient état d’au moins quatre blessés. «L’un des mineurs a été grièvement blessé dans l’explosion et se trouve actuellement dans le coma», a indiqué mercredi à la télévision nationale Song Xicheng, chef adjoint des équipes de secours.

Les sauveteurs ont déjà réussi à creuser deux conduits afin d’acheminer nourriture, téléphones, papier et produits de première nécessité aux mineurs. Le plus grand des puits de la mine, de la largeur d’une bouche d’égout, est actuellement élargi dans l’espoir de pouvoir y faire passer les mineurs coincés sous terre, a indiqué la télévision. Mais la dureté de la roche, essentiellement du granit, empêche une progression rapide des opérations de percement, a déploré Chen Fei, le maire de la ville de Yantai, dont dépend Qixia.

Drame suivi de près

Les sauveteurs ont fait parvenir aux mineurs de nouveaux téléphones, étanches, après leur seconde note envoyée mardi, qui faisait état de l’endommagement de ceux envoyés précédemment, selon l’agence de presse Chine nouvelle. L’affaire est très suivie dans le pays. Sur le réseau social Weibo, équivalent en Chine de Twitter, le mot-dièse «#Les mineurs du Shandong envoient un nouveau message» avait déjà été vu plus de 170 millions de fois mercredi.

Deux responsables de Qixia, le chef local du Parti communiste et le maire, ont été démis de leurs fonctions la semaine dernière, en raison du délai d’une journée entre l’accident et le lancement des secours.

AFP