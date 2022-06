Musique actuelle – Mimoji part à la conquête de son public avec un nouvel album Le groupe genevois mêlant rythmes urbains d’aujourd’hui et poésie tropicale d’hier vernit «Olha», son second album, au Groove vendredi. Alice Randegger

Le groupe Mimoji dans son local de répétition, avec, de gauche à droite, Allan Broomfield, Boris Massot, Wolfgang Dolder, Kelly Mota et Mathias Froelicher. PIERRE ALBOUY

Sonorités urbaines, strates de musiques latines, harmonies jazz, le tout saupoudré de la poésie cap-verdienne des mornas et des coladeras, le second album des Genevois de Mimoji sort vendredi. Le vernissage d’«Olha» aura lieu au Groove dès 20 h 30.

Les quatorze titres d’«Olha» sont portés par la voix claire de Kelly Mota, les claviers d’Allan Broomfield, les percussions de Mathias Froelicher, la batterie de Boris Massot et la basse de Wolfgang Dolder. Sans compter plusieurs collaborations avec des rappeurs et une section de cuivres. Preuve que depuis «Trilha Do Sol», son premier EP, Mimoji a pris de l’ampleur et compte bien s’affirmer sur la scène musicale locale.

Composé en deux ans, ce disque est frappé du signe du Covid. Alors que le groupe créait sur scène, en pensant live, cet album a été entièrement produit, c’est-à-dire composé sur ordinateur, avant d’être enregistré. Un tournant qui donne plus de place à la culture hip-hop au sens large dans la musique du groupe, qui l’ancre dans des sonorités plus actuelles.

Les morceaux sont plus complexes, plus éclectiques aussi. Seul le mastering a été externalisé; même la pochette du disque est maison, réalisée par la chanteuse, Kelly. «Sans les semi-confinements, on n’aurait pas réussi à faire quelque chose d’aussi abouti», affirme Allan. «Tous les morceaux ont en commun cette liberté totale qu’on s’est laissée. Nos idées de départ ont été sublimées par les interventions des autres, comme dans une bonne conversation», poursuit Mathias.

«Si mes textes ne s’adressent évidemment pas qu’aux hommes, je trouve que c’est important de leur dire qu’ils peuvent ne pas aller bien.» Kelly Motta, chanteuse et productrice

Car le Covid a offert au groupe le temps d’explorer, mais aussi celui de discuter. «Chaque titre renvoie à un moment précis de la pandémie, confie Kelly. C’est un dialogue interne, mais aussi avec le public. Je m’adresse directement aux auditeurs.» Et ce d’autant plus que le français s’est invité dans ses paroles, en plus du créole cap-verdien et du portugais. Le message général d’«Olha»? «Aime-toi, crois en toi, c’est OK de perdre confiance, résume-t-elle. J’aborde des sujets assez sensibles et, même si mes textes ne s’adressent évidemment pas qu’aux hommes, je trouve que c’est important de leur dire qu’ils peuvent ne pas aller bien.»

Mimoji en pleine répétition pour le vernissage de l’album, vendredi 17 juin au Groove. PIERRE ALBOUY

Coupé en plein élan par la pandémie – le vernissage du premier album a eu lieu fin février 2020 –, Mimoji se prépare à renouer avec la scène. «L’album est intemporel, il ne bougera plus. On travaille à faire du concert un moment unique à tous points de vue, car cela ne vaut pas le coup de proposer quelque chose de figé en live.» glisse Allan. Le rendez-vous est pris.

