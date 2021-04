BD bacchique – Mimi, Fifi & Gloulou: le retour des dégustateurs rigolos Michel Tolmer publie le troisième recueil des aventures burlesques et viniques de trois fans de vin naturel. Jérôme Estebe

Pendant le confinement, deux chaises de bar, retournées sur une table, discutent. «J’en peux plus, ça fait des mois que je n’ai pas vu une paire de fesses», se lamente l’une des deux. Cette amusante jérémiade se cache au milieu des quelque 80 planches que compte «Mimi, Fifi & Gloulou se mettent à table», bédé drôle et bacchique signée Michel Tolmer.

C’est là le troisième recueil des pérégrinations de ces trois dégustateurs pas follement doués, un brin largués même, qui partagent émois, mauvaise foi et gueules de bois, ainsi qu’un culte vibrant pour les vins naturels. De préférence avec plein de gaz dedans et des arômes de vieux bouc. Une mise en garde s’impose d’ailleurs. Ce bouquin-là s’adresse clairement aux néoœnophiles urbains et bobos, clients des comptoirs bio dans le vent où le vin vivant coule à flots. Il y a une foultitude de clins d’œil et de références à ce petit monde-là, que seuls les aficionados peuvent pleinement goûter. L’auteur en est, assurément.