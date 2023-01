Autobiographie foisonnante – Milo Manara confesse son amour du dessin L’auteur de BD italien prend la plume pour raconter sa vie et sa carrière, émaillée de rencontres et de collaborations avec des maîtres tels qu’Hugo Pratt et Federico Fellini. Philippe Muri

Milo Manara en 2001. «Ma vie, c’est le dessin. Sans le dessin, je n’aurais pas de vie», raconte le bédéaste transalpin dans son autobiographie. VINCENT CALMEL/ARCHIVES

«Si l’homme le plus riche du monde me disait: «Je t’offre tous mes biens, mais tu dois perdre la capacité de dessiner», je lui dirais non. […] Parce que ma vie, c’est le dessin. Sans le dessin, je n’aurais pas de vie.» En exergue d’une biographie foisonnante, la citation est signée Milo Manara. Dans un solide pavé paru à la fin de l’année dernière, le célèbre auteur de bande dessinée italien prend la plume pour dévoiler son art, sa vie et sa carrière. Très vivants, ces propos recueillis par le scénariste transalpin Tito Faraci s’accompagnent d’une riche iconographie. Travaux récents, œuvres de jeunesse, croquis, affiches et commandes pour des particuliers voisinent avec des photos inédites. Tour d’horizon en 8 points.