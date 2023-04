Une étoile montante – Millie Bobby Brown n’a pas de temps à perdre Actrice à 9 ans, star des écrans à 13, la jeune femme révélée par la série «Stranger Things» semble avoir vécu mille vies. À ceux que sa précocité étonne, voire agace, elle répond en annonçant ses fiançailles. Et ce, à tout juste 19 ans. jennifer Segui

Millie Bobby Brown à la première mondiale du film Netflix «Enola Holmes 2», à New York, le 27 octobre 2022. (Photo by Taylor Hill/FilmMagic) Taylor Hill/FilmMagic/Getty Images

Elle est née en 2004. L’année où un certain Mark Zuckerberg à peine sorti de l’adolescence lançait Facebook et durant laquelle «Le Seigneur des Anneaux: le retour du roi» raflait onze statuettes aux Oscars. Un passé si lointain et si proche à la fois. Depuis, Millie Bobby Brown a fait du chemin. En mode ligne droite et pied au plancher. Emblème de la génération Z, née avec et pour les écrans, c’est sans grande surprise ce support que la jeune actrice a choisi pour annoncer la jolie nouvelle à ses fans.