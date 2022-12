Pour forcer un recul des taux d’intérêt que l’absence d’inflation – voire le basculement dans une inflation carrément négative – leur avait commandé d’entreprendre, les banques centrales s’étaient employées ces dernières années à créer de la monnaie à tour de bras.

Les quantités de monnaie qu’elles avaient ainsi engendrées hors de tout balisage habituel et sous les dénominations les plus fantaisistes («programmes d’achat d’actifs», «assouplissement quantitatif» par exemple) étaient mises en circulation en paiement de leurs achats de devises et de titres porteurs de rendement.

Il en avait résulté presque mécaniquement un double, voire un triple grossissement de leurs bénéfices: plus-values en capital (puisque les actifs, actions et obligations acquis de cette façon prenaient ipso facto de la valeur sur le marché), rendements accrus (les dividendes et intérêts versés sur ces mêmes avoirs) et, de surcroît, dans certains cas, produit des intérêts perçus sur les réserves des banques parquées auprès d’elles (en Suisse, l’intérêt négatif prélevé sur les avoirs à vue – dits «comptes de virement» – entretenus auprès de la BNS). Sans compter, gain collatéral, l’effet de la variation (à la baisse) du taux de change sur les réserves officielles de devises exprimées en monnaie nationale, en l’occurrence en francs.

On en connaît le résultat, à savoir une explosion du bénéfice de la BNS (passé de 13 à 26 milliards de francs entre 2011 et 2021), corollaire de l’accroissement de son bilan (multiplié par trois dans le même laps de temps), et la perspective jubilatoire, pour les ménages publics, Confédération et cantons, de profiter sans effort de distributions annuelles se chiffrant par milliards.

Déroulé trop beau pour être éternel. Un excès de création de monnaie entraîne fatalement de l’inflation, et lorsque cette dernière menace de s’installer dans la durée, intervient l’obligation de faire machine arrière, c’est-à-dire de faire remonter les taux d’intérêt. Nous y sommes.

«Les récipiendaires déçus et sevrés des distributions de bénéfices de la banque centrale n’auront plus que leurs yeux pour pleurer.»

Avec quelques déconvenues qui sont l’image inversée de la cocagne précédente: les valeurs de marché chutent au fil des hausses de taux, les rendements baissent, et au lieu de ponctionner d’un intérêt négatif les avoirs dormants des banques, la banque centrale devra les rémunérer, afin qu’ils continuent de dormir au lieu de servir à financer des crédits qui nourriraient l’inflation.

Le corollaire pour l’institut est cette fois-ci l’exact contraire du précédent: le bilan de la banque nationale se contracte, puisque pour faire monter les taux d’intérêt il lui faut vendre devises et titres étrangers, c’est-à-dire reprendre (détruire comptablement) les francs qu’elle avait créés pour les acheter. Là où il y avait des bénéfices par milliards, les pertes désormais enflent, puisque la valeur sur le marché des avoirs vendus se déprécie, que les rendements se contractent, et qu’accessoirement le taux de change se revigore.

Pour la BNS, la perte accumulée à la fin du troisième trimestre (142 milliards de francs) efface les bénéfices accumulés. Pour l’ensemble des banques centrales de l’eurosystème (la BCE et les banques centrales nationales), le trou avoisinerait les 600 milliards d’euros.

Une banque centrale n’est pas un organisme à but lucratif, et ses résultats ont surtout une valeur symbolique, puisque, consubstantiellement liée à la monnaie qu’elle crée ex nihilo, elle ne peut faire faillite.Les récipiendaires déçus et sevrés de ses distributions de bénéfices n’auront ainsi plus que leurs yeux pour pleurer.

Marian Stepczynski Afficher plus Journaliste, chroniqueur à La Tribune de Genève. PIERRE ALBOUY

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.