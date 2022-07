À Bellevue – Mille saveurs afghanes sur la terrasse du Kutchi Hadi Shokour nous régale depuis près de vingt ans de mets afghans épicés, parfumés. Un voyage étonnant. Alain Giroud

De succulents raviolis.

La cuisine afghane se nourrit de multiples influences. Celle de l’Inde et du Pakistan à travers les épices utilisées, de la Chine qui apporte l’art des pâtes, d’Iran marquée par le safran et les pistaches, et d’Asie centrale. Hadi Shokour, patron du Kutchi à Bellevue, jongle avec toutes ces saveurs en précisant que la base culinaire de son pays reste le riz basmati. D’une qualité fantastique (variété golden) et d’une cuisson parfaite. Commençons ce voyage en dégustant les raviolis ashak à la pâte croustillante. Ils sont farcis de poireau et recouverts d’une sauce à la viande, carotte et fèves. Le chef, Alex Pedro Ramirez, les arrose de «sauce blanche». Le curieux terme choisi pour désigner un mélange de yaourt et serré maigre. Un trait de fraîcheur bienvenu.!

Succulentes et fondantesaubergines borani

Alex Pardo Ramirez cuisine les mets afghans élaborés par Hadi Shokour (médaillon). LDD/DR

Ne manquer aussi sous aucun prétexte les aubergines borani. Elles sont marquées aller-retour sur le gril avant d’être nappées d’une sauce tomate enrichie d’oignons séchés frits, curcuma et un soupçon de piment. Le plat passe à chaleur douce (120 °) au four pour que la vapeur rende moelleuse l’aubergine. Une tuerie! Un ragoût de veau pour suivre? La viande baigne dans une sauce aux pruneaux et pois chiches, parfumée au safran. Elle fond en bouche en compagnie d’épinards stupéfiants. Ils sont relevés d’une fine julienne de poireaux et dopés avec une poudre de citron vert séché, de la coriandre fraîche, de l’aneth et une purée de piment.

Agneau confit et son riz pilaf kabouli

Un plat emblématique, le gigot d’agneau confit.

On craque aussi pour les tranches de gigot d’agneau confit. Elles sont étendues sur un riz pilaf kabouli. Un basmati qui résiste encore sous la dent, un exploit. Mis à tremper à l’eau fraîche toute la nuit, il cuit quelques minutes dans une eau à ébullition colorée au safran. Il en sort très al dente. Il est alors mouillé de bouillon, saupoudré de cardamome, cannelle, girofle et cumin fraîchement moulus et enfermé dans la marmite avec un couvercle doublé d’un linge. Il repasse sur le feu jusqu’à l’apparition de vapeur. Lorsqu’il est prêt, il rejoint l’agneau décoré d’une julienne d’orange amère confite et de pistaches concassées. Superbe!

