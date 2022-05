Si le soleil brille, le Salon du livre lancera la saison. Loin de la grand-messe aveugle et grise de Palexpo, le festival littéraire genevois, gratuit sur inscription, se déploie en ville cette année encore, du mercredi 18 au dimanche 22 mai. Et il met en plein dans le mille en choisissant la promenade de la Treille pour y installer son lieu central.

«Une grande tente avec une scène et une soixantaine de places assises accueille auteurs et visiteurs pour différentes animations», annonce Nine Simon, programmatrice artistique de la manifestation. Rencontres, causeries, débats et dédicaces se déroulent sous chapiteau, ainsi que la remise du Prix Kourouma (20 mai). «Cinq lecteurs à la fois ont l’opportunité de partager un moment convivial avec leur écrivain préféré dans le cadre de l’animation Un café avec un auteur.»