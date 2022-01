Conseil d’État genevois – Mille emplois durables? Le «oui mais» de l’Exécutif Les députés trancheront le sort de l’initiative exigeant le financement de postes dès que le chômage flambe. Le gouvernement est sceptique. Marc Moulin

La loi institue dans la loi un mécanisme selon lequel, dès que le chômage dépasse la barre des 5% durant un an, un millier d’emplois à but social ou environnemental doivent être créés. LAURENT GUIRAUD

Pour un gouvernement à majorité rose-verte, il peut être embarrassant de combattre une initiative soutenue par les socialistes et les écologistes. C’est pourtant ce que le Conseil d’État genevois s’apprête à faire, mais avec une bonne dose de diplomatie. Lors de sa réunion hebdomadaire, il a validé l’initiative dite «1000 emplois» quant à sa validité juridique, mais il propose aux députés de lui opposer un contre-projet.

Abo Chômage Les syndicats appellent à la création d’emplois Abo Enseignement La droite chahute la réforme du Cycle Portée initialement par les syndicats genevois, l’initiative est de rang législatif, si bien que le parlement peut la voter lui-même, le peuple ne se prononçant qu’en cas de refus ou de contre-projet. Elle institue dans la loi un mécanisme selon lequel, dès que le chômage dépasse la barre des 5% durant un an, un millier d’emplois à but social ou environnemental doivent être créés chaque année dans les secteurs public, subventionné ou non lucratif, sans se substituer aux postes existants. Le texte incite en outre à réduire la semaine de travail à 32 heures, sans baisse de salaire.

Critique et réfutation

Le Conseil d’État dit partager les objectifs visés, mais il a des réserves formelles et des craintes financières, alors que l’initiative exige une enveloppe annuelle minimale de 100 millions de francs. Surtout, il doute de la méthode: selon lui, les postes créées n’iraient pas forcément aux personnes sans emploi. Mieux vaut miser notamment sur la formation, juge l’Exécutif.

«Si on attend l’équilibre financier, on ratera le virage climatique.» Davide de Filippo, président de la Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS)

Davide de Filippo, président de la faîtière syndicale genevoise, se réjouit qu’une discussion puisse s’ouvrir sur le projet. «On n’est jamais sûr que des emplois créés iront aux chômeurs, cet argument tombe à l’eau, réagit-il. Le gouvernement, qui dit heureusement partager nos préoccupations et objectifs, semble surtout craindre pour son budget. Mais si on attend l’équilibre financier, on ratera le virage climatique, sauf à prendre les mesures fiscales qui s’imposent.»

Congé parental en vue?

On n’en finit pas de parler de votations à venir. Le Conseil d’État a fixé au 15 mai prochain le scrutin sur la réforme du Cycle d’orientation. Et cela pour autant que les signatures du référendum, déposées il y a une semaine, soient validées en suffisance.

De plus, il a certifié qu’assez de paraphes valables ont été réunis par l’initiative des Vert’libéraux pour un congé parental. Le texte, de rang constitutionnel, proposera au peuple de porter à vingt-quatre semaines la pause après une naissance, soit seize semaines de maternité, comme c’est déjà le cas, et huit au lieu de deux pour l’autre parent, avec une coulisse de deux semaines possible au sein du couple.

