Hommage à une combattante – Militante dans l’âme, Jeanne Blanchet a tiré sa révérence Cette ancienne enseignante a marqué Confignon et le canton. Sans elle, l’autoroute de contournement traverserait le village. Caroline Zumbach

Jeanne Blanchet s’est battue pour sa commune et pour sauver l’Aire. DR

Elle aura marqué la commune de Confignon et plus largement l’ensemble du canton par ses combats. Jeanne Blanchet, militante de la première heure, est décédée la semaine dernière à l’âge de 92 ans, laissant un souvenir inoubliable et de nombreuses réalisations.



Pourtant, celle qui aura passé sa vie à combattre pour sa commune d’adoption est née en Corse en 1930. Elle a 20 ans lorsqu’elle rencontre sur l’île de Beauté son futur mari, le peintre, écrivain et naturaliste genevois Maurice Blanchet (à qui l’on doit notamment la réintroduction des castors dans le canton). Cette fille de célèbres résistants le suit à Confignon où ils se marient en 1952.