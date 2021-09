Perquisition de FedPol jugée légale – Militant du climat débouté par le Tribunal pénal fédéral L’activiste réveillé par des agents fédéraux qui avaient embarqué son matériel informatique contestait la perquisition. Il vient d’être débouté. Emmanuel Borloz

Des grévistes du climat manifestent lors d’une action «Alarme climatique» à l’occasion de la Grève pour l’Avenir pendant la crise du Coronavirus (Covid-19) le vendredi 15 mai 2020 a Lausanne. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott) Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Révélée début juin, l’affaire avait fait grand bruit. Pour un appel à la grève militaire lancée début 2020 qui invitait à ne plus payer la taxe, à ne plus effectuer son service tout en réclamant une réforme profonde de l’armée, trois militants de la Grève du climat avaient vu leurs domiciles fouillés par des agents de la police fédérale aux aurores. Du matériel informatique, des téléphones portables et les codes pour les déverrouiller étaient saisis dans la foulée.

La conseillère fédérale à la tête de Justice et Police Karin Keller-Sutter, en autorisant la perquisition, avait contribué à donner une dimension très politique à l’affaire. Ce qui avait provoqué un tollé jusqu’à Berne. L’affaire compte aujourd’hui un nouveau chapitre, judiciaire celui-là.