Décès d’un monstre sacré de la littérature – Milan Kundera exerçait un contrôle absolu sur son œuvre L’auteur de «L’insoutenable légèreté de l’être» est décédé lundi à l’âge de 94 ans. Stéphanie Arboit

Le décès du romancier a été annoncé par Anna Mrazova, porte-parole de la Milan Kundera Library, dans sa ville natale de Brno. Miguel MEDINA/AFP

«L’insoutenable légèreté de l’être». Même les personnes n’ayant pas lu ce livre connaissent ce titre iconique de Milan Kundera, qui a également été porté sur grand écran, avec Daniel Day-Lewis et Juliette Binoche. L’auteur est décédé ce mardi à l’âge de 94 ans.

Né dans la Tchécoslovaquie communiste, secoué par la répression ayant suivi le Printemps de Prague en 1968 et en conflit avec le Parti communiste, il s’était installé dans l’Hexagone en 1975 et avait été naturalisé français par Mitterrand en 1981. Un geste fort d’arrivée au pouvoir du président, intégrant Milan Kundera dans la grande famille des «écrivains français». Ce dernier publiera d’ailleurs directement dans la langue de Molière dès 1995, les romans considérés comme son «cycle français»: «La lenteur», «L’identité», «L’ignorance», et enfin son dernier, «La fête de l’insignifiance».

Il aura été question de légèreté tout au long de son œuvre, et pas seulement dans le titre de son plus grand succès, pour celui qui était né un 1er avril et luttait contre l’esprit de sérieux. Les thèmes de l’identité, des masques et rôles que jouent les protagonistes ont également traversé tous ses romans. Qui nous livrent indirectement (pour ceux traduits du tchèque) un témoignage de l’époque communiste – depuis l’examen autocritique que doit tenir tout mis en cause devant le Parti, jusqu’à la joie volontaire que doit afficher le peuple lors des grands défilés et autres manifestations du pouvoir en place, sans oublier le réalisme soviétique prévalant en peinture.

Peu d’interviews

Mais gare aux chroniqueurs littéraires qui auraient souhaité utiliser les éléments de la biographie de Milan Kundera pour expliquer ses écrits! L’auteur souhaitait à tout prix échapper à cette interprétation et fuyait les médias, n’accordant que très peu d’interviews. Sa biographie officielle dans les éditions françaises se résume d’ailleurs à deux phrases: «Milan Kundera est né en Tchécoslovaquie. En 1975, il s’installe en France.»

«Les grands romans sont toujours un peu plus intelligents que leurs auteurs.» Milan Kundera, romancier

Ce contrôle absolu qu’il exerçait sur son œuvre, pour que chaque lecteur soit totalement libre de comprendre chaque roman selon son interprétation propre, est allé loin: il avait réussi à obtenir que son «Œuvre» (au singulier) soit publié dans La Pléiade et non ses «Œuvres complètes», éliminant de ce fait les poèmes de sa prime jeunesse ou tout autre écrit qu’il n’aurait pas jugé digne de la figure d’écrivain qu’il tentait de construire. Et sans biographie dans La Pléiade non plus. Les textes ne sont accompagnés que de notes de François Ricard (adoubé par Kundera) ou de notes et préfaces de l’auteur lui-même.

«Les grands romans sont toujours un peu plus intelligents que leurs auteurs», disait-il.

Milan Kundera ici dans un jardin de Prague en 1973. AFP

