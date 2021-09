Carnet noir – Mikis Theodorakis, vie et mort d’un Grec ancien Compositeur prolifique, auteur notamment de la bande originale de «Zorba le Grec», mais aussi figure très engagée, ce monument de la culture hellène est mort à l’âge de 96 ans. Rocco Zacheo

Mikis Theodorakis à la direction d’orchestre, dans une image d’archive remontant aux années 1970. GETTY IMAGES

C’est un trépas qui pose quelques questions. On pourrait se demander, par exemple, si ce que nous gardons dans nos mémoires aujourd’hui d’Anthony Quinn aurait été aussi marquant sans certaines images captées par le réalisateur Michael Cacoyannis sur une plage caillouteuse de Grèce. Sans ces pas de Sirtaki enchaînés dans un mouvement jouissif et libérateur sous un soleil écrasant de Méditerranée. Sans cette chorégraphie inventée de toutes pièces pour les besoins du film «Zorba le Grec» (1964) et sans, surtout, ces notes de bouzouki qui accompagnent les pas de l’acteur américain vers une irrésistible accélération menant au vertige. Cette musique devenue logo sonore de tout un pays, on la doit à un monument de la culture grecque, Mikis Theodorakis. Le compositeur dont tout le monde a croisé une fois dans sa vie les mélodies est décédé jeudi dans un hôpital d’Athènes à l’âge vénérable de 96 ans.