Hockey sur glace – Mike Völlmin prolonge à Genève-Servette Le GSHC a annoncé jeudi une nouvelle entente pour les trois prochaines saisons avec le défenseur américano-suisse. Sport-Center

Genève-Servette Hockey Club

À quelques heures de la réception de Zurich, jeudi, à 19h45, Genève-Servette a annoncé la prolongation de contrat de Mike Völlmin. Le défenseur américano-suisse de 28 ans a signé un nouveau bail avec le club des Vernets jusqu’au terme de la saison 2024/2025.

«Mike est un des défenseurs les plus réguliers du GSHC. Il est aussi devenu l’un des piliers de l’équipe, commente le directeur sportif Marc Gautschi dans un communiqué. Son jeu intense et sa ténacité font de lui un joueur très difficile à battre. Mike a encore beaucoup de potentiel à nous révéler et nous sommes vraiment satisfaits de cette prolongation.»

Arrivé en Suisse en 2016, Mike Völlmin s’est révélé en Swiss League, avec le HC Langenthal (114 parties, 42 points), avant de rallier le bout du lac. En quatre ans avec le GSHC, le natif de Wilmington totalise 161 matches pour 36 points.

«Mon aventure à Genève est un véritable rêve. La ville, les fans, la passion pour le hockey ici sont au top (…), a réagi le joueur. Avec le groupe de joueurs, d’entraîneurs et le staff que nous avons, j’ai le sentiment que l’avenir sera brillant!»

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.