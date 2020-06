Prolongation aux Vernets – Mike Völlmin fidèle à Genève-Servette L’arrière américano-suisse a conclu une nouvelle entente de deux saisons avec les Aigles.

Mike Völlmin a été crédité de deux buts en 2019-2020. Keystone

L’Américano-Suisse Mike Völlmin (27 ans) a prolongé de deux ans, soit jusqu’au terme de la saison 2021-2022, son contrat avec Genève-Servette.

Le défenseur patine avec les Aigles depuis le mois de septembre 2018. Lors de l’exercice 2019-2020, il a obtenu sept points, dont deux buts, en 34 titularisations.

‹‹Je promets de porter le maillot du GSHC avec fierté›› Mike Völlmin, défenseur de Genève-Servette

Dans un communiqué de l’équipe genevoise de National League, l’ex-arrière des collèges américains déclare: «La confiance que m’ont montré le club, les fans et de mes coéquipiers est vraiment touchante et je promets de porter le maillot du GSHC avec fierté. C’est un honneur d’avoir l’opportunité de jouer au sport que j’aime et de pouvoir dire que Genève c’est chez moi.»

Quant au directeur sportif Chris McSorley, il n’est pas avare en éloges sur son joueur: «Mike Völlmin est un joueur important dans l’effectif. Il se donne toujours à 100% que ça soit aux entraînements ou lors des matchs et il est un d’un grand professionnalisme. Mike est également tout ce que l’on attend d’un coéquipier ou d’un joueur à entraîner. Donc nous sommes très heureux de pouvoir compter sur lui ces prochaines années au GSHC.»

( Sport-Center )