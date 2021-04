États-Unis – Mike Pompeo épinglé pour manquements éthiques L’ancien secrétaire d’État américain sous Donald Trump a confié des tâches personnelles à des agents payés avec l’argent du contribuable.

Mike Pompeo le 27 février 2021 à Orlando, en Floride. Getty Images via AFP

L’ex-chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a confié, avec son épouse Susan, des tâches personnelles à des agents payés avec l’argent du contribuable, un manquement éthique épinglé dans un rapport de l’inspecteur général du département d’État dévoilé vendredi.

Ces accusations sont le fruit d’investigations internes qui avaient suscité une vive polémique lorsque l’ex-président Donald Trump avait limogé en mai dernier, à la demande de celui qui était alors son secrétaire d’État, l’inspecteur général qui venait d’ouvrir cette enquête. L’enquête s’est poursuivie, y compris après le départ du gouvernement républicain en janvier.

Et son résultat tombe au moment où Mike Pompeo est déjà engagé dans une campagne qui ne dit pas son nom en vue de potentiellement briguer la candidature républicaine pour la présidentielle de 2024. Pas un jour ne passe sans qu’il étrille le gouvernement démocrate de Joe Biden.

Le bureau de l’inspecteur général a constaté que les Pompeo avaient confié à plus de 100 reprises des «tâches de nature personnelle» à «un agent recruté sur critères politiques et à d’autres fonctionnaires du cabinet du secrétaire d’État», selon le rapport. «Ces requêtes ne sont pas conformes aux règles éthiques du département d’État» et du gouvernement américain, estime l’inspecteur, dont les services sont chargés de contrôler en toute indépendance l’exercice du pouvoir par le chef de la diplomatie.

Aucune mesure punitive

L’an dernier, le ministre avait balayé ces soupçons comme étant «dingues», accusant l’inspecteur qui avait ouvert l’enquête, Steve Linick, d’être un «acteur néfaste» -- pour mieux justifier son limogeage. Selon le rapport, le couple a notamment demandé à un «conseiller» de promener son chien, et de faire plus de 30 réservations au restaurant pour des repas privés, comme un brunch dominical à la «Cheesecake Factory».

Susan Pompeo a aussi demandé aux employés du «State Department» de s’occuper d’acquérir des cadeaux pour leurs hôtes lorsqu’ils étaient invités au domicile d’un journaliste de télévision ou d’un commentateur politique. Même requête s’agissant d’un t-shirt souvenir pour la fille d’un ami personnel, religieux en Ukraine.

Par ailleurs, l’inspecteur a relevé que leur fils Nick Pompeo avait bénéficié d’une remise normalement réservée au personnel gouvernemental sur une chambre d’hôtel, lorsqu’il avait accompagné ses parents à un match de football américain présenté comme un déplacement officiel.

Le rapport ne recommande toutefois aucune mesure punitive contre Mike Pompeo, qui vient notamment d’être recruté par la chaîne conservatrice Fox News comme commentateur politique. L’ex-secrétaire d’État, plus fidèle des ministres trumpistes, a été à plusieurs reprises accusé par les démocrates d’utiliser ses fonctions à des fins politiques, notamment lors de l’organisation de dîners avec des personnalités et donateurs conservateurs au département d’État.

AFP

