L’Américaine n’a plus la motivation – Mikaela Shiffrin ne supporte plus l’odeur du «chien mouillé» La grande championne du Colorado peine à retrouver le feu sacré. Samedi à Courchevel, elle n’a terminé que 4e d’un géant remporté par Marta Bassino, nouvelle reine de la discipline. Revanche ce lundi dans la station savoyarde. Christian Maillard

Mikaela Shiffrin peine à retrouver la motivation sur le cirque blanc. Getty Images

Depuis la tragique disparition de Jeff Shiffrin, début février, la Coupe du monde féminine n’est plus la même. Sa fille, Mikaela, qui a de la peine à s’en remettre, n’est plus cette grande dominatrice du cirque blanc qui ne laissait que des miettes à ses adversaires dans toutes les disciplines. L’Américaine de 24 ans avoue qu’aujourd’hui elle a perdu la motivation de s’entraîner lorsqu’il fait trop froid, de rester des heures sous la pluie avec ce sentiment de «sentir le chien mouillé».

La championne du Colorado, qui a remporté quatre titres olympiques, cinq médailles d’or aux Mondiaux et trois gros globes de cristal dans sa jeune carrière ne cache pas qu’elle a perdu cette envie de se lever tôt le matin et qu’«à part les œufs et le bacon» au petit-déjeuner, en Europe, elle n’a plus d’appétit à rien.