Ski alpin – Mikaela Shiffrin lancée vers la victoire en République tchèque L’Américaine a dominé la manche initiale du premier des deux slaloms du week-end à Spindleruv Mlyn. Wendy Holdener est 4e.

Mikaela Shiffrin a encore relégué la concurrence au rang de faire-valoir samedi matin, lors du slalom de Spindleruv Mlyn. AFP

Mikaela Shiffrin a entamé son week-end de la meilleure des manières. L’Américaine, qui a l’occasion d’égaler le record suprême de victoires en Coupe du monde détenu par Ingemar Stenmark (86), est provisoirement en tête du premier des deux slaloms organisés à Spindleruv Mlyn. Lieu où le Cirque blanc n’avait plus posé ses valises depuis bientôt quatre ans.

Dans la grisaille tchèque, Shiffrin a survolé la manche matinale. Avec un chrono de 48’’19, elle était tout simplement intouchable. Seules deux concurrentes sont descendues sous la seconde d’écart: l’Allemande Lena Dürr (2e, +0’’29) et la Slovaque Petra Vlhova (3e, +0’’46). Cette dernière prend l’avantage sur Wendy Holdener (4e, +1’’13), qui la devance de peu au classement de la spécialité (470 points contre 460). À moins d’un faux-pas de ses rivales, la Schwytzoise ne connaîtra pas sa troisième victoire de la saison et il lui faudra écraser la deuxième manche de pour espérer monter sur le podium.

Holdener est la seule Suissesse à figurer dans le top 10 provisoire. L’Obwaldienne Michelle Gisin (29 ans) pointe au 12e rang (+1’’87) et sera au rendez-vous sur le deuxième tracé, comme les Valaisannes Elena Stoffel (26 ans) et Camille Rast (23 ans), respectivement 14e (+1’’98) et 24e (+2’’41), ainsi que la Saint-Galloise Nicole Good (25 ans), 20e (+2’’23). En revanche, Mélanie Meillard (24 ans) et Aline Danioth (24 ans) ne se sont pas hissées parmi les 30 qualifiées. La Valaisanne n’a pas passé le cut (37e, +3’’21), tandis que l’Uranaise a enfourché.

