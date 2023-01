Ski alpin – Mikaela Shiffrin frôle le record d’Ingemar Stenmark L’Américaine a manqué la victoire au deuxième slalom de Spindleruv Mlyn (République tchèque) pour 6 centièmes. Elle reste à une longueur du record suprême détenu par le Suédois. Brice Cheneval

Mikaela Shiffrin n’en croyait pas ses yeux à l’arrivée: le record d’Ingemar Stenmark lui a échappé pour 6 minuscules centièmes. AFP

Ingemar Stenmark trônera encore quelques semaines seul au sommet de la légende du ski. Mikaela Shiffrin, à une petite longueur du record absolu de victoires en Coupe du monde, a manqué une première occasion d’égaler le mythique Suédois, ce dimanche, lors du deuxième slalom du week-end à Spindleruv Mlyn. L’affaire s’est jouée à 6 ridicules centièmes.

Sur une piste où elle avait pris son premier départ en Coupe du monde il y a douze ans (le 11 mars 2011), ce qui aurait constitué un joli clin d'œil en cas de succès, l’Américaine a effleuré la première place. En tête à l’issue de la manche initiale, avec plus d’une seconde d’écart sur toutes ses concurrentes à l’exception de l’Allemande Lena Dürr (+0’’67) et de la Croate Zrinka Ljutic (+0’’85), elle était en position idéale pour l’emporter. Mais elle a finalement concédé la victoire à Dürr. Ljutic, de son côté, a conforté sa troisième place (+0’’49).

Le petit globe comme consolation

Shiffrin, incrédule à l’arrivée, dispose toutefois d’un joli lot de consolation: la «reine» met la main sur son septième petit globe de slalom, à deux courses de la fin (à Are le 11 mars puis Solde une semaine plus tard). Le gros, celui du général, ne tardera pas à tomber. Il s’agirait de son cinquième, après ceux de 2017, 2018, 2019 et l’an dernier.

Le record d’Ingemar Stenmark, lui, attendra: le circuit de Coupe du monde reprendra à Crans-Montana le week-end du 25/26 février. En attendant, place aux Championnats du monde, qui se tiendront du 6 au 19 février à Courchevel/Méribel.

Les Suissesses en deçà

Les Suissesses ont vécu une journée plus morose. À commencer par Wendy Holdener. 3e du premier slalom, la Schwytzoise a été éliminée dès la manche matinale après avoir enfourché. Elle n’avait plus connu pareille désillusion depuis cinq ans. Ce faux pas est heureusement sans conséquence puisqu’elle aurait pu perdre sa deuxième place au classement de la spécialité. Mais la Slovaque Petra Vlhova, qu’elle devançait de 20 points avant le début du slalom, s’est manquée (13e, +2’’24). Les deux rivales sont désormais à égalité.

Seule représentante helvétique parvenue à se hisser dans le top 10, l’Obwaldienne Michelle Gisin (29 ans) termine 9e (+1’’89), devant les Valaisannes Mélanie Meillard (24 ans), 24e (+2’’78), Camille Rast (23 ans), 23e (+2’’64) et Elena Stoffel (26 ans), 25e (+2’’79). L’Uranaise Aline Danioth (24 ans) est 28e (++2’’88).

La Saint-Galloise Nicole Good (25 ans), au lendemain de sa belle 12e place, n’a pas passé le cut de la première manche.

