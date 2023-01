Ski alpin – Mikaela Shiffrin est déjà en tête à Zagreb L’Américaine a réalisé le meilleur chrono de la première manche du slalom croate, mercredi. Wendy Holdener figure au 6e rang provisoire.

Mikaela Shiffrin en action lors de la première manche mercredi en Croatie. AFP

Une 81e victoire en Coupe du monde, qui la ramènerait à une petite longueur du record féminin de sa compatriote Lindsey Vonn, lui tend les bras. Sur la neige 100% artificielle de la piste Sljeme, qui culmine à 1000 mètres d’altitude seulement sur la colline croate de Zagreb, Mikaela Shiffrin a pris les commandes du slalom du jour mercredi, en réalisant le meilleur temps de la première manche en 48’’93.

Malgré son dossard no 7 et un tracé cabossé, l’Américaine de 27 ans a dominé la concurrence à commencer par ses dauphines, la Suédoise Anna Swenn Larsson (+ 23 centièmes) et la Slovaque Petra Vlhova (+ 55 centièmes). Elle tentera à 16 h 30 de remporter une cinquième course de suite sur le circuit mondial après le super-G de Saint-Moritz et son triplé la semaine dernière à Semmering (deux géants et un slalom).

Au terme de cette première manche, les chances de voir une Suissesse sur le podium sont très limitées mais elles seront a priori au moins cinq en lice plus tard cet après-midi pour le deuxième round à Zagreb. Lauréate de ses deux premiers slaloms en Coupe du monde à Killington et Sestrières cet hiver, Wendy Holdener (6e) accuse déjà près de sept dixièmes de retard sur Petra Vlhova et 1’28 sur Mikaela Shiffrin.

La belle surprise helvétique du jour nous vient de Camille Rast, brillante 9e pour l’heure (+ 1’74), et qui n’avait pas réalisé une telle manche depuis un bout de temps. Deux places plus loin, on retrouve Aline Danioth (+ 1’98) tandis que Michelle Gisin est 13e (+ 2’03). Elena Stoffel est 21e (+ 3’09) et Mélanie Meillard 26e (+ 3’35).

JSA

