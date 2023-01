Ski alpin – Mikaela Shiffrin domine la première manche du géant de Kranjska Gora L’Américaine a devancé Brignone et Grenier. Lara Gut-Behrami a pris le cinquième rang à 77 centièmes et sera à la lutte pour le podium dès 12h30. Ruben Steiger

Mikaela Shiffrin, sixième samedi, a remporté la première manche du géant de Kranjska Gora dimanche. AFP

Seulement sixième samedi lors du premier géant en Slovénie, Mikaela Shiffrin a rectifié le tir en réalisant le meilleur chrono du premier tracé dimanche. L’Américaine, partie avec le dossard 1, a été excellente sur le haut du parcours et a réalisé une manche sans la moindre faute. Dès 12h30, elle sera plus que jamais favorite pour décrocher son 82e succès en Coupe du monde et ainsi égaler le record de sa compatriote Lindsey Vonn.

L’Italienne Federica Brignone a pris le deuxième rang à seulement 24 centièmes. La Transalpine aurait même pu terminer plus proche de sa rivale si elle n’avait pas commis une petite faute juste après le deuxième temps intermédiaire.

La dernière skieuse à s’être classée sous la demi-seconde est la Canadienne Valérie Grenier (+ 0’’39). La gagnante de samedi a une nouvelle fois démontré que la piste de Kranjska Gora lui convenait bien et qu’elle évoluait en pleine confiance.



Gut-Behrami aux portes du podium

Le top 5 a été complété par la leader de la spécialité, l’Italienne Marta Bassino (+ 0’’73), et Lara Gut-Behrami. La Tessinoise, cinquième samedi, a terminé à 77 centièmes. Malgré quelques petites dérives, elle aura l’occasion de décrocher son troisième podium de l’hiver dans la discipline.

Le clan suisse a vu cinq autres athlètes se qualifier pour le second parcours. Simone Wild (17e à 1’’97), Michelle Gisin (20e à 2’’08), Camille Rast (27e à 2’’21), Andrea Ellenberger (29e à 2’’30) et Wendy Holdener (30e à 2’’31) chercheront à améliorer leur position.

