Une skieuse pas comme les autres – Mikaela Shiffrin, aussi sensible qu’invincible À seulement 27 ans, l’Américaine aux innombrables records est considérée comme la plus grande skieuse de tous les temps. Attendue de pied ferme aux Mondiaux, dès lundi, la jeune femme n’a pourtant rien d’une froide machine à gagner. Jennifer Segui

Le 24 janvier dernier, à Plan de Corones, en Italie, la skieuse américaine remporte sa 83e victoire en Coupe du monde. Un record! AFP / MARCO BERTORELLO

On la surnomme déjà the GOAT. Rien à voir avec le placide animal (la chèvre, en français). Car côté vitesse, Mikaela Shiffrin serait plutôt du genre à cacher un tigre dans son moteur. En langage sportif, l’acronyme GOAT, pour «Greatest Of All Time», désigne tout simplement «le plus grand de tous les temps». Des stars de légende comme Muhammad Ali, Tiger Woods ou encore Serena Williams, auréolés de leurs exploits, ont, entre autres, intégré ce cercle restreint.