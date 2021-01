Les Lions de Genève accrochés – Mikael Maruotto a fait tourner le match pour les Lions Face à Monthey, les basketteurs genevois ont longtemps été malmenés, avant qu’un tir à trois points ne change tout pour le leader du Pommier. Christian Maillard

Ce tir à trois points de Mikael Maruotto qui a tout changé… PIERRE MAILLARD

À force de prendre de la hauteur, on attrape vite le vertige. Les Lions de Genève, qui dominent de la tête et des épaules ce championnat (une défaite en treize rencontres), ne s’attendaient certainement pas à être accrochés pareillement ce mercredi dans leur salle du Pommier. D’autant plus qu’en face, ce n’était ni Fribourg Olympic ni Massagno, mais Monthey, une formation que les joueurs du Grand-Saconnex avaient balayée en ouverture de saison (48-89) et qui restait sur un revers face à Starwings.

Mais tous les coaches vous le diront: les équipes prennent les matches les uns après les autres, quart par quart, et une rencontre n’est jamais jouée d’avance. Même si quatre jours plus tôt vous avez étrillé une formation censée être plus forte sur le papier, comme Union Neuchâtel, remise à sa place dans sa Riveraine (59-88). Ce mercredi Monthey avait tendu un piège aux Lions et les Genevois ont failli tomber dedans.