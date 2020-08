Motocyclisme – Miguel Oliveira rentre dans l’histoire Vainqueur de la 900e course de l’histoire du championnat du monde dans la catégorie reine, Miguel Oliveira (KTM) est devenu le premier Portugais à remporter un Grand Prix de MotoGP. Jean-Claude Schertenleib

Miguel Oliveira a devancé Jack Miller et Pol Espargaró . KEYSTONE

Encore des émotions sur le circuit du Red Bull Ring, à Spielberg, qui accueillait ce week-end le GP de Styrie. Au 17e tour de la course MotoGP, l’Espagnol Maverick Viñales (Yamaha) n’a pas eu le choix de sauter en marche de sa moto, lancée à plus de 250 km/h et privée de frein; sa M1 s’est écrasée en flammes dans les coussins gonflables de protection, le pilote s’en sortant sans mal.

Un second départ allait être donné et la course marquée par une superbe bagarre entre Jack Miller (Ducati), Pol Espargaró (KTM), Joan Mir (Suzuki) et Oliveira, qui allait s’infiltrer dans un trou de souris dans l’ultime virage, alors que Miller et Espargaró étaient aux prises. C’est la première victoire d’un pilote portugais en MotoGP, pour ce qui était la 900e course du championnat du monde. Au classement des pilotes, l’avance du Français Fabio Quartararo (13e) sur l’Italien Andrea Dovizioso (5e) n’est plus que de trois points. Prochaines courses, les 13 et 20 septembre, à Misano (Italie).

Du Lüthi solide

En Moto2, Thomas Lüthi a signé nettement son meilleur week-end d’une saison qui avait été compliquée jusque-là. Cinquième, à 3,2 secondes du vainqueur, l’Italien Marco Bezzecchi, le Bernois a retrouvé un niveau de performances qui correspond mieux à son rang. De son côté, Dominique Aegerter (NTS) a abandonné. Il retrouvera à Misano sa MotoE, pour la suite de la Coupe du monde réservée aux motos électriques, dont il occupe la tête du championnat.

Le Fribourgeois Jason Dupasquier (KTM) termine 19e en Moto3.