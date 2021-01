Commerce – Migros se rapproche du seuil des 30 milliards de ventes En raison de la pandémie, le géant orange a enregistré une année 2020 exceptionnelle dans le commerce électronique tandis que d’autres secteurs, comme les voyages, ont piqué du nez. Pascal Schmuck

Migros a enregistré des fortunes diverses parmi ses secteurs d’activité Tamedia AG

Le groupe Migros a pu accroître son chiffre d’affaires consolidé de 4% à un peu moins de 30 milliards de francs. Le chiffre d’affaires en ligne a augmenté d’un tiers pour atteindre 3 milliards de francs, contribuant pour la première fois à plus de 10% du chiffre d’affaires total, explique le géant orange dans un communiqué publié mardi.

Cette progression revient en grande partie à Digitec Galaxus, qui a signé une croissance de 56,4% en Suisse à 1,699 milliard de francs. Le supermarché «Migros Online» a crû de 40,0% à 266 millions de francs.

Si la pandémie de coronavirus a influencé positivement la demande dans le commerce stationnaire et électronique, elle a en revanche foudroyé des domaines d’activité comme les voyages, la restauration ainsi que les offres de fitness et de loisirs.

Le groupe Hotelplan a ainsi signé le résultat le plus sombre de son histoire, marqué par des dizaines de milliers de rapatriements de clients, annulations de voyage et changements de vol. Le voyagiste a accusé une baisse de son chiffre d’affaires net de plus de 38% à 732 millions de francs.

«Migros s’en est bien sortie en cette année particulièrement difficile», a déclaré Fabrice Zumbrunnen, président de la direction générale de la Fédération des coopératives Migros (FCM), cité dans le communiqué.