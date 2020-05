Suisse – Migros rappelle des régulateurs de pression de grill Des régulateurs de pression de grill à gaz vendus par Do it + Garden présentent un risque d’incendie. Ils doivent être rapportés dans le magasin le plus proche pour être échangés gratuitement.

Les modèles allemands ont été vendus à partir du 2 mars Migros

Migros rappelle le régulateur de pression de grill à gaz CFH 50 mbars. L’opération se fait en collaboration avec l’Association suisse pour la technique du soudage (ASS), explique jeudi le Bureau fédéral de la consommation dans un communiqué.

Les produits concernés ont été vendus chez Do it + Garden après le 2 mars 2020. Les clients sont priés de vérifier si l’article répond à la norme allemande ou à la norme suisse. Les régulateurs de pression allemands non conformes ne doivent pas être utilisés, car ils présentent un risque d’incendie.

En effet, des modèles allemands ont été livrés par erreur, qui ne sont pas compatibles avec les bouteilles de gaz suisses. Les régulateurs de pression ne peuvent pas être raccordés de manière étanche aux bouteilles de gaz, ce qui entraîne des fuites de gaz.

Les régulateurs de pression concernés seront échangés gratuitement.

Voilà comment reconnaître le modèle allemand Afficher plus Le modèle suisse (à gauche) avec la norme G.2 tandis qu’à droite, on voit le régulateur de pression G.12 allemand.

( NXP )