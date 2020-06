Suisse – Migros introduit le sac de collecte de plastique D’un prix allant de 90 centimes à 2,50 francs, il permettra aux clients du géant orange de rapporter dès fin juin tous leurs emballages plastique dans les points de ramassage dans les magasins.

Le futur sac qui doit collecter tous les pastiques. Migros

Migros lance fin juin un projet pionnier en Suisse. En effet, le géant du commerce de détail va introduire le sac de collecte de plastique, qui permettra la collecte de presque tous les emballages en plastique. Des points de ramassage seront installés progressivement dans ses magasins dans toute la Suisse. .

L'innovation permet de donner une seconde vie aux plastiques jusqu'à présent peu ou pas recyclés: films et sac en plastique, pots de yaourt, flacons de gel douche...Les emballages PET ne doivent pas être inclus et continueront à être récoltés séparément.

Le coup d’envoi sera donnéle 29 juin à la coopérative de Migros à Lucerne. «Sous réserve du succès de cette première étape et d’un accueil favorable par le public, les coopératives de Genève, Neuchâtel-Fribourg, Vaud et Valais suivront dès fin août», explique le géant orange mercredi. Toutes les filiales devraient être ensuite équipées d’ici au printemps 2021.

Les sacs de collecte seront vendus pour un prix entre 0,90 et 2,50 francs selon la taille. «Evidemment, nous ne voulons pas générer de bénéfices mais nous souhaitons investir dans l'avenir», a précisé Christine Wiederkehr-Luther, responsable durabilité chez Migros au cours d’une conférence de presse. Le prix pourra d'ailleurs être adapté selon les coûts effectifs constatés.

Comment faire pour recycler ses plastiques Migros

Pour fabriquer de nouveaux emballages

Quant au plastique récupéré, il sera trié par l’entreprise InnoRecycling AG. Il sera ensuite acheminé vers la firme InnoPlastics AG, qui le transformera en regranulats, lesquels pourront être réutilisés dans la M-Industrie. Ils serviront au final à fabriquer de nouveaux emballages pour les produits Migros.

Last but not least, le géant orange a prévu d’investir avec ses partenaires de recyclage dans une usine de triage moderne pour les matières plastiques mixtes. «En effet, il s’agit d’une lacune technologique qui, une fois comblée, permettrait un recyclage exhaustif des déchets plastique en Suisse», précise encore le communiqué.

Parallèlement, Migros précise enfin vouloir continuer de réduire son utilisation de plastique en supprimant par exemple les emballages des fruits et légumes bio.

( comm/cht )