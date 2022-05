Financement immobilier facilité – Migros devient très agressive en matière d’hypothèques La banque du géant orange va proposer des crédits servant de fonds propres pour obtenir une hypothèque en vue de l’achat d’un bien. Nicolas Pinguely



La BNS et la FINMA mettent en garde contre une surchauffe du marché immobilier en Suisse. PIERRE ALBOUY/TDG

Faire preuve de créativité malgré le risque immobilier qui grandit. À l’heure où le prix des villas et appartements atteint des sommets, la Banque Migros veut faciliter l’accès à la propriété. Le géant orange va proposer des hypothèques aux ménages ne disposant que de 10% de fonds propres, explique la «NZZ am Sonntag». La branche demande généralement 20% de garantie au minimum pour limiter les risques et se protéger contre une éventuelle baisse du marché de la pierre.