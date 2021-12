Retour des files d’attente? – Migros, Coop, Manor, Lidl et Denner vont limiter le nombre de clients Face à la hausse des contaminations au Covid, des enseignes de grande distribution vont limiter leur capacité d’accueil dès lundi. Lorraine Fasler

Des personnes faisant la queue en respectant les distances de sécurité, devant la Migros des Eaux-Vives le 20 mars 2020. PIERRE ALBOUY (ARCHIVES)

Est-ce le retour imminent des files d’attente à l’extérieur des magasins d’alimentation à l’approche des Fêtes? C’est fort possible. Face à l’augmentation des cas de Covid en Suisse, les géants Coop, Lidl, Manor et Denner vont à nouveau limiter l’affluence dans leurs espaces en fonction de la taille des magasins dès ce lundi 13 décembre.

La décision de réduire le nombre de clients ne provient donc pas des autorités politiques, mais bien des commerçants eux-mêmes. La mesure a été annoncée jeudi dans un communiqué de la Communauté d’intérêts du commerce de détail suisse.

Du côté d’Aldi, on temporise, avant d’éventuelles nouvelles décisions de l’OFSP transmises vendredi après-midi: «Actuellement, aucune limitation de capacité ne s’applique à nos filiales dans toute la Suisse. Nous travaillons toutefois sur la mise en place possible de la limitation de capacité volontaire planifiée. L’option la plus logique actuellement serait de réutiliser notre crowd monitor», indique son service de presse.

Comptage à l’entrée

Pour les autres, dès ce lundi, les petits magasins de moins de 300 m2 appliqueront la règle de 6 m2 par client. Les grands magasins de plus de 300 m2 seront quant à eux limités à 10 m2 par client. Un système de comptage se trouvera à l’entrée, afin de renseigner les clients sur l’état de saturation.

Lidl Suisse réintroduira par exemple ses «feux de circulation» régulant automatiquement le flux de visiteurs. Si le nombre maximal de personnes est atteint, un voyant rouge «STOP» s’allume, intimant au client d’attendre.

Les enseignes recommandent, par ailleurs, à leurs clients de faire les courses en priorité en début de semaine, d’éviter les heures de pointe et de respecter les distances. De plus, une seule personne par ménage devrait s’occuper des courses. Dans la mesure du possible, il faudrait utiliser un moyen de paiement sans contact.

Il reste impératif de porter un masque, de se désinfecter les mains et de maintenir une distance de sécurité avec les autres clients.

Lorraine Fasler est journaliste à la Tribune de Genève depuis 2018. Auparavant, elle a travaillé pour RTS info. Elle est titulaire d'un master de l’Académie des médias et du journalisme de l’Université de Neuchâtel. Plus d'infos @LorraineFasler

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.