Exclusif – Migros contre Piller: l’homme d’affaires dit qu’il n’a rien à se reprocher Mercredi, la justice a affirmé que 28’000 bulletins du scrutin interne de Migros Neuchâtel-Fribourg, dont les résultats étaient favorables au promoteur, ont été falsifiés. L’intéressé dément fermement. Dominique Botti DÉVELOPPEMENT SUIT

L’homme d’affaires Damien Piller, président de Migros Neuchatel-Fribourg (MNF), est photographié juste avant une interview lors d’une conférence de presse concernant deux factures jugées injustifiées par Migros, ce lundi 4 novembre 2019 a Fribourg. Migros conteste deux factures de 800’000 francs dans le cadre de la construction des magasins Migros à Belfaux et a La Roche, en 2014 et 2015. KEYSTONE/Anthony Anex

Damien Piller, le promoteur et président de Migros Neuchâtel-Fribourg (MNF), sort enfin de son silence. Par l’entremise de son avocat Philippe Leuba, il nous indique par SMS «qu’il n’a strictement rien à se reprocher et n’a en aucune façon participé à l’éventuelle falsification de bulletins de vote. Il collabore entièrement et sereinement avec la justice. Il ne communiquera pas davantage pour le moment.»