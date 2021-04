Alimentation en Suisse – Migros adopte le Nutri-Score pour ses marques Les marques propres du géant orange devraient porter le logo aux cinq couleurs d’ici 2025. Une décision saluée par la Fédération romande des consommateurs (FRC).

Le Nutri-Score attribue cinq lettres et un code couleurs, du vert au rouge, en fonction de la qualité nutritionnelle de l’aliment (archives). Keystone/DPA-Zentralbild

Migros a décidé d’apposer le Nutri-Score sur tous les produits alimentaires de ses marques propres. Les associations de consommateurs saluent une «belle victoire d’étape». Selon elles, le géant orange fait «un grand pas en faveur d’une information plus transparente».

Migros avait introduit en août 2020 le Nutri-Score à titre d’essai sur les emballages des marques de poisson Pelican et sa ligne de substitut de viande Cornatur. La coopérative va étendre ce marquage à tous les pains à partir de juin, indique-t-elle mercredi dans un communiqué. Toutes les marques propres du géant orange devraient porter le logo Nutri-Score d’ici 2025.

En complément, Migros rappelle qu’elle affiche en ligne depuis la mi-mars une «signalisation des valeurs nutritionnelles» pour chacun de ses produits. Celle-ci évalue individuellement leur teneur en matières grasses, acides gras saturés, sucres et sel à l’aide des couleurs rouge, orange et vert.

Signalétique claire

La décision de Migros a été saluée par la Fédération romande des consommateurs (FRC) et ses consœurs alémaniques SKS et tessinoise ACSI. Elle «ouvre de bonnes perspectives pour le consommateur puisque l’assortiment va se développer d’abord par centaines cette année, puis par milliers», écrivent-elles dans un communiqué commun.

Les associations de consommateurs luttent depuis plus de dix ans pour qu’une signalétique de couleur figure sur les produits transformés. «De nombreuses personnes sont déconcertées par la complexité des valeurs nutritives figurant au verso», explique Sara Stalder, de la SKS, citée dans le communiqué de Migros.

Le Nutri-Score attribue cinq lettres (A, B, C, D et E) et un code couleurs, du vert au rouge, en fonction de la qualité nutritionnelle de l’aliment. Créé et introduit par la France en octobre 2017, il a été repris par plusieurs autres pays européens. La Suisse le soutient depuis septembre 2019.

Danone et Nestlé

Le groupe rejoint ainsi les multinationales Danone, qui avait ouvert la voie en 2018, et Nestlé qui a suivi le mouvement il y a un an. Le fabricant thurgovien de pâtes Bschüssig (Coop, Denner, Spar, Volg, et ponctuellement Aldi et Lidl) s’est aussi engagé ce printemps.

De nouveaux acteurs étrangers viennent compléter le tableau. Fleury Michon, McCain, Brossard, Alpro et Harry s’engagent à utiliser le Nutri-score en Suisse, selon l’alliance des organisations de consommateurs. «Plus attentistes», Goûters Magiques, PepsiCo et Unilever «préfèrent observer l’évolution européenne».

Concernant les autres distributeurs, Coop a fait une première expérience pilote et devrait communiquer sa stratégie fin avril, ajoutent la FRC et ses partenaires. Quant à Aldi Suisse, il poursuit un test sur deux marques propres.

Lutte contre le gaspillage

Parallèlement, le hard discounter va introduire un nouveau logo pour éviter le gaspillage alimentaire. Ce logo «Souvent, on peut me consommer plus longtemps» viendra s’ajouter à la date de consommation recommandée. Il sera visible dans un premier temps sur certains produits laitiers réfrigérés.

«De nombreux produits peuvent être consommés plus longtemps qu’on ne le pense», souligne Aldi Suisse dans un communiqué. Avec ce logo, l’entreprise veut inciter les clients à «examiner les produits avec leur sens avant de les jeter».

En Suisse, un tiers des denrées alimentaires produites et souvent encore consommables sont jetées. Les ménages privés représentent 40% de l’ensemble des pertes – l’équivalent de plus de 600 francs par an et par personne, précise Aldi.

