Crise énergétique – Mieux vaut un talus qui ne sert à rien que des panneaux solaires La ville de Neuchâtel a refusé d’autoriser une installation photovoltaïque sur une pente herbeuse laissée à l’abandon. Les communes seraient-elles les dernières à bloquer l’essor des énergies vertes? Joel Espi

Pour Neuchâtel, ce talus doit rester le garant de la biodiversité dans les jardins de la ville. La commune s’est opposée à ce qu’il accueille des panneaux solaires. YVAIN GENEVAY

On parle de l’un de ces talus comme on en trouve des milliers en Suisse, difficile d’accès et d’entretien. «Notre toit ancien n’avait pas la bonne statique pour installer des panneaux solaires, Nous avons donc cherché une autre solution pour alimenter la future pompe à chaleur en électricité et avons pensé à utiliser cette surface», racontent Michaël* et Arnaud*.