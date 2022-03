Lettre du jour – Mieux vaut prévenir que guérir Opinion Françoise Baehler

LUCIEN FORTUNATI

Genève, 3 mars

Mancy… ce n’est pas fini! Aujourd’hui Clair-Bois, et après?

Comme d’autres parents, et également de nombreux professionnels, je suis choquée et marquée par ces événements.

Ma fille, âgée de 50 ans, vivant avec un handicap mental sévère, est source de grande affection, de belles et riches rencontres, de bonheur… oui! Elle est bien accompagnée depuis de nombreuses années.

Mais quand il y a des manques, des erreurs, des maltraitances, des silences, cette vie peut devenir source d’inquiétude, d’angoisse, de révolte, de perte de confiance et de grande souffrance pour les parents et leurs enfants.

Par chance, une mère, personnalité connue à Genève et écoutée, a dénoncé l’inacceptable, le scandale à Mancy. Certains parents n’osent pas le faire. Comment est-ce possible qu’à Genève, qui plus est dans une institution dépendant de l’État, on en arrive à une telle situation? Cela pose question. Et où peut commencer la maltraitance?

Qu’en est-il des diminutions ou suppressions de prestations en institution pour cause de manque de moyens? Qu’en est-il du manque de personnel qualifié et de l’accompagnement?

Comment se fait-il que l’argent manque à ce point à Genève pour accompagner les personnes handicapées du canton et pour créer des institutions adaptées? Les politiques ne devraient-ils pas accorder à ces citoyens-là également les moyens financiers dont ils ont besoin?

Ce qui s’est passé à Mancy est très grave, inacceptable, surtout quand ça touche des personnes sans défense et sans voix. En tant que parent, on ne peut l’imaginer.

Au moment de l’engagement du personnel, choisissons avec un regard éclairé et pointu les professionnels qui vont accompagner ces personnes avec bienveillance et respect, et donnons-leur les moyens nécessaires pour remplir leur tâche avec responsabilité et engagement. Dans le bien-être et la sécurité pour chacun.

Il en va des droits fondamentaux des personnes en institution. Et comme le propose la députée Delphine Bachmann, l’organe de contrôle vaudois, qui marche très bien, pourrait être «copié-collé» à Genève!

Mieux vaut prévenir que guérir!

Françoise Baehler



Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.