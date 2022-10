Sport chez les jeunes – Mieux vaut naître en janvier qu’en décembre Dans la plupart des sports, les athlètes nés durant le dernier trimestre ont statistiquement moins de chances de briller que ceux nés dans les trois premiers mois de l’année. Pierre-Alain Schlosser

Yann Sommer et Kylian Mbappé sont tous deux nés en décembre et ont pourtant réussi à s’élever au sommet de la hiérarchie du football mondial. KEYSTONE

Naître en décembre n’est pas un cadeau quand on veut mener une carrière de sportif d’élite. Les statistiques sont éloquentes: les athlètes nés durant le premier trimestre (de janvier à mars) sont, dans la plupart des sports, avantagés par rapport à ceux nés entre octobre et décembre. On vous explique pourquoi.