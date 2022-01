Encre bleue – Mieux vaut en sourire Opinion Julie

Avec ces virus qui traînent, le temps n’est pas à la franche rigolade, inutile de vous faire un dessin. Mais il est encore permis de sourire… Début janvier, le petit-fils de Rémy a été testé positif au Covid, à la suite d’une forte fièvre, et amené aux urgences de nuit à l’hôpital de La Tour. Rien de spécialement drôle à ce stade.

Après ce diagnostic, la famille élargie court faire un test PCR pour savoir à quoi s’en tenir. Tous sont vaccinés, et tous sont au bout du compte négatifs. Personne ne s’explique comment le virus a pu toucher un seul membre de la tribu. Mais tout ce petit monde se confine sagement, en attendant que ça passe. Dix jours, tout de même, c’est long!

Ce qui peut paraître marrant, dans l’histoire, c’est que le petit-fils en question a reçu par mail, malgré un formulaire dûment rempli avec sa date de naissance, un certificat d’arrêt de travail signé par le service de la médecin cantonale.

Or, le petit-fils de Rémy est né en juillet 2020. Il a donc un an et demi! C’est un peu jeune pour bosser! «C’est comme ça que ça se passe quand une crise est gérée par des ordinateurs» dira le grand-père, goguenard. D’autant que son beau-fils, qui lui aurait dû recevoir un tel certificat, ne l’a pas obtenu. Tant pis pour lui.

Pour couronner le tout, le jour où la famille était enfin libérée de sa quarantaine, elle apprenait par la presse que désormais, à partir de maintenant, la durée de cette mise à l’écart de la société n’était plus de dix jours, mais de cinq! Souriez, vous êtes filmés…

Quant à moi, je suis aux anges! Nous terminons ces jours-ci la collecte de la Thune du Cœur qui a fière allure. Elle sera remise mardi 18 janvier aux trois associations. Alors si vous avez encore une thune ou deux à glisser dans Jules, c’est la der des der qui sonne!

