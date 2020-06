Épidémie – Mieux former les experts en santé publique Le virus a suscité beaucoup de questions sur les liens entre pandémie et destruction de l’environnement. Sophie Davaris Jung

Les experts en santé publique étaient-ils prêts? Keystone

Alors que l’épidémie s’éloigne, une question se pose: nos experts en santé publique étaient-ils prêts? Pas vraiment, avance le professeur de médecine Jean-François Etter, qui a observé, comme tout un chacun, l’impréparation occidentale, contrastant avec la réactivité des voisins de la Chine. Une impréparation qui pourrait être due aux voix discordantes des experts, certains sous-évaluant les risques. Responsable d’un programme de formation continue en santé publique à l’Université de Genève, il explique en quoi le coronavirus va influencer cet enseignement.

Cet enseignement est-il nouveau? Non, ce Master of Advanced Studies (MAS) existe depuis 1990. J’en ai repris la direction en juillet 2019 et nous sommes en train de recruter des étudiants pour la prochaine volée. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 septembre.

En quoi consiste-t-il? C’est une formation en cours d’emploi, qui s’adresse à des professionnels de la santé, des économistes, des sociologues, des journalistes. Elle dure trois ans et coûte 24’000 francs. La formation requiert cinq semaines de présence. On y enseigne l’épidémiologie et la statistique, la gestion de programmes et de politiques de santé, avec des notions de sciences économiques et sociales, de communication et de droit. À Genève, les étudiants, venus du monde entier, créent un réseau appréciable. Ensuite, les débouchés sont nombreux dans l’administration publique, les associations et le secteur privé. Pour beaucoup de nos anciens étudiants, le MAS a été un accélérateur de carrière.