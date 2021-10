Solution – Mieux entourer ses employés atteints d’un cancer

Le diagnostic d’un cancer est un immense chamboulement et il n’est pas toujours aisé de concilier sa maladie et sa vie professionnelle. Du côté des entreprises, managers et responsables des Ressources humaines ne sont pas toujours formés pour accompagner des employés malades ou les réintégrer au mieux après leur absence. Or, ces problématiques concernent beaucoup de personnes et nombreux entreprises, la Ligue suisse contre le cancer recensant 42’500 nouveaux cas de cancer par année.

Comment réagir à l’annonce de la maladie d’un de ses employés? Comment l’accompagner au mieux dans son combat contre le cancer et le réintégrer au sein de l’équipe après une longue absence? Pour répondre à ces questions, le centre OTIUM, situé à la place des Philosophes, propose un partenariat avec des entreprises afin de mieux les outiller dans la gestion de ces situations parfois difficiles.

Depuis trois ans, le centre OTIUM offre diverses prestations telles que des soins, des ateliers thématiques et divers cours aux personnes atteintes d’un cancer ainsi qu’à leurs proches. L’espace, qui se veut un lieu de vie et de rencontres, offre une écoute, du soutien et des conseils aux personnes malades. C’est en dialoguant avec les bénéficiaires que Linda Kamal, directrice du centre OTIUM, a perçu la nécessité de créer un pan dédié au monde du travail et aux entreprises. «Certaines personnes nous ont confié la difficulté d’annoncer leur maladie à leurs employeurs et les réactions, parfois très différentes, de ceux-ci.»

Maintenir un lien

En partenariat avec la Fédération des entreprises romandes (FER) et le Groupe Mutuel, OTIUM propose donc des formations d’une demi-journée, imaginées et données par trois formatrices spécialisées en réinsertion professionnelle. «Le programme est très concret, précise Linda Kamal. Elles commencent par donner quelques chiffres sur le cancer, et ensuite les participants prennent part à des jeux de rôles.» Des mises en situation pour se préparer à affronter des situations complexes où les mots peuvent parfois manquer.

Lors de ces formations, la reprise du travail après la maladie est notamment abordée. «Une bénéficiaire nous a raconté qu’à son retour après des mois d’absence, quelqu’un avait pris sa place de travail. Elle ne savait plus où se mettre», raconte la directrice du centre OTIUM. D’où l’importance de maintenir un lien. «On peut imaginer organiser un moment autour d’un café avec le responsable ou l’équipe entière pour marquer la reprise de l’employé», propose Linda Kamal. Elle rappelle également que la fatigue peut être considérable après un cancer et qu’il est souvent nécessaire d’adapter le temps de travail.

Horaires extensibles

Un premier groupe d’employés venus notamment de la banque Lombard Odier a inauguré la formation, avec des réactions positives. «Une responsable des Ressources humaines nous a dit qu’elle avait réalisé l’importance de se préoccuper de l’équipe dans ce genre de moments, rapporte Linda Kamal. Les autres collaborateurs peuvent aussi être affectés d’apprendre le cancer d’un collègue.»